Переработать расширение для браузера (жаваскрипт)

Есть 2 расширения для браузеров: 1 для Хрома и 1 для Опера.

Для Оперы все еще рабочий, но на многих сайтах несанкционированно внедряет рекламу.

Суть расширений - проигрывание видео или музыки из торрент-ссылки, после указания ее в плагине (Скопировали ссылку с торрент-сайта, потом вставили в расширение - началось воспроизведение).

Требуется извлечь проигрыватель из расширений и настроить его таким образом, чтобы получить скрипт для сайта, работающий по тому же принципу.

Оплата 10 000 руб по курсу на день приемки.