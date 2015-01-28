Переработать расширение для браузера (жаваскрипт)

$150
Веб-программированиеЗавершен5 заявок186 просмотров
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Есть 2 расширения для браузеров: 1 для Хрома и 1 для Опера.

Для Оперы все еще рабочий, но на многих сайтах несанкционированно внедряет рекламу.

Суть расширений - проигрывание видео или музыки из торрент-ссылки, после указания ее в плагине (Скопировали ссылку с торрент-сайта, потом вставили в расширение - началось воспроизведение).

Требуется извлечь проигрыватель из расширений и настроить его таким образом, чтобы получить скрипт для сайта, работающий по тому же принципу.

Оплата 10 000 руб по курсу на день приемки.

9 лет назад
portnyagin
Андрей 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
4VIY
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад
$250
3 дня
Профессионал. Приятно удивляет грамотностью технического языка в сочетании с доступностью для менее подкованного слушателя. Точен. Объем работ выполнит в срок и на высоком уровне. Требователен. Прежде всего к себе, а также и к заказчику. Хотите работать с профессионалом - подходите к заказу ответственно ! Искренне надеюсь, что это было не последнее сотрудничество.
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