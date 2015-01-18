Настройка фильтра параметров ЧПУ

Доброго времени суток! Есть сайт — http://academycenter.ru/ У клиента есть ТЗ на исправление багов и добавление нового функционала. Нужно оценить и сказать по срокам. Файл с ТЗ прикрепляю. Ссылка для скачивание ТЗ: https://www.dropbox.com/s/6rfg2tb0khm8eh9/%D0%A2%D0%97%20%D0%BF%D0%BE%20academycenter.ru.doc?dl=0 Спасибо за внимание.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Фильтры Брендов и качественные фильтры (размер, пол) необходимо открыть для индексации.
Но, прежде для них нужно настроить отдельные статичные страницы с ЧПУ адресом. С возможностью их внутренней оптимизацией – мета-теги, текст.
Пример ЧПУ адресов для них указан в файле «Структура.xls»
Настройка ЧПУ адресов будет для всех фильтров.
Необходима приоритетность для фильтров.
• Так, если выбирается фильтр «Пол» + «Размер» или наоборт «Размер» + «Пол», то адрес всегда будет один. Приоритет – «Пол»
Например,
Раздел Кроссовки|Мужские|45 – в результате
http://mymiles.com.ua/muzhskie_krossovki_razmer_45/ - правильный адрес.
http://mymiles.com.ua/razmer_45_muzhskie_krossovki/ - адрес такого вида не правильный.
Некоторые связки фильтров, все же требуют закрытие от индексации.
Фильтры, когда выбирается только Бренд, только Женские или Мужские, только один размер, или сочетания одного типа пола и одного размера – будут открыты для индексации. Остальные уже будут закрыты.
• Если выбирается фильтр Бренд, то при дальнешем выборе дополнительных фильтров они будут закрыты . А на ссылки на эти фильтры прописан параметр rel=nofollow.
• Аналогично, если выбирается фильтр «Женские» и «Мужские» они будут закрыты . А на ссылки на эти фильтры прописан параметр rel=nofollow.
• Если выбирается несколько размеров они будут закрыты . А на ссылки на эти фильтры прописан параметр rel=nofollow.
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