Дополнение функционала счетчика.

Доброго времени суток! Есть сайт — http://academycenter.ru/ У клиента есть ТЗ на исправление багов и добавление нового функционала. Нужно оценить и сказать по срокам. Файл с ТЗ прикрепляю. Ссылка для скачивание ТЗ: https://www.dropbox.com/s/6rfg2tb0khm8eh9/%D0%A2%D0%97%20%D0%BF%D0%BE%20academycenter.ru.doc?dl=0 Спасибо за внимание.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Имеется небольшая работа по счетчику http://marketingconf.ru/.
Необходимо следующее:
Выровнять цифру "Дней" по центру.
Счетчик необходимо обнулять каждую пятницу в 19:00. При сбросе счетчика происходит автоматическое обновление мест до 20.
При нажатии кнопки "Зарегистрироваться" должно уменьшаться кол-во оставшихся мест.
Если мест меньше 1, то снова нужно выставить 20 мест.
Подобный счетчик можно увидеть здесь http://www.marketingconf.ru/2014/383/
Все необходимые исходники предоставляются.
Кто готов взяться за работу укажите следующие данные:
1. Время выполнения.
2. Стоимость работы.
3. Необходимая предоплата.
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