Сделать правки на сайте, 24 небольших задачи, ТЗ внутри

$100
Веб-программированиеЗавершен6 заявок259 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго времени суток!

Есть сайт — http://academycenter.ru/

У клиента есть ТЗ на исправление багов и добавление нового функционала.

Нужно оценить и сказать по срокам.

Файл с ТЗ прикрепляю.

Ссылка для скачивание ТЗ: https://www.dropbox.com/s/6rfg2tb0khm8eh9/%D0%A2%D0%97%20%D0%BF%D0%BE%20academycenter.ru.doc?dl=0

Спасибо за внимание.

9 лет назад
WebAero
34 годаСША
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
spendhunters
Александр 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад
$250
14 дней
Все отлично, спасибо! Буду образоваться еще.
Было приятно поработать.
  • Похожие заказы

  • Скрипт заливки видео в VK

    $40

    Нужно написать не сложный скрипт, который бы умел заливать видео во вконтакте. 1. Заливка видео по прямой ссылке с самого же в вконтакте, к примеру я вставляю ссылку вида: http://cs532305v4.vk.me/u25487370/videos/c2d3df0a68.360.mp4?extra=gSGviDA6WNaWGCfV-Lj8NV1eXj5f-Ze9aExDezLqLlQV4szmN9i4gsjpq1MuxOJBUFNizdjFGLY6Bf5NW94RXIFx7vsYqjg и он должен уметь по ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Андроид проект

    $1000

    Нужно выполнить серьезный андроид проект. Работа будет связана с общением пользователей по чату и по видео (для этого предоставляется андроид библиотека, с помощью которой очень легко наладить видеообщение, можно будет взять готовый работающий код для ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Настройка электронной коммерции

    Необходимо настроить отдачу данных для гугл аналитика на сайте часть шагов по по прохождению заказа есть, часть возможно придется дописывать ориентировочное ТЗ в приложении (корректировки, предложения приветствуются) необходимо настроить/дописать, ввести в эксплуатацию от Вас - срок стоимость

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Webasyst Сделать копию "Рекомендуем посмотреть"

    $15

    Добрый вечер. Есть магазин на движке Webasyst 309. Нужно сделать копию стандартного модуля "Рекомендуем посмотреть". Сейчас этот модуль занят другими задачами. Т.е. Нужно создать еще один. Принцип работы: Делаете на моем магазине (копии), потом предоставляете ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать правки на сайте, 24 небольших задачи, ТЗ внутри

    Доброго времени суток! Есть сайт - http://academycenter.ru/ У клиента есть ТЗ на исправление багов и добавление нового функционала. Нужно оценить и сказать по срокам. Файл с ТЗ прикрепляю. Спасибо за внимание.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сложная форма заказа для сайта на Joomla

    $200

    Нужно сделать сложную форму заказа для сайта на joomla. Форма заказа кресельныx пoдъёмнков. 1. Изначально выбирается типа кресла и цвет - от этого выбора зависит возможность выбрать некоторые другие параметры. Какие-то параметры становятся не активны (их нельзя ...

    Joomla
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Моб. верстка сайта

    Добрый день! Нужная мобильная верстка карточек товара для устройств от 320рх. http://amorem.ru/ Во вложении макеты, как должны выглядеть страницы. Но ПК версия должна оставаться, неизменной. В коде вносились специальные правки для этого. При личном общении скину ссылку и доступы.

    Верстка сайта
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка проекта на Wordpress срочно

    $100

    Доработка проекта на Wordpress срочно, написание текстов, отрисовка логотипа не большие работы по верстке. бюджет 100$ по срокам 1-2 часа, оплата после готовности БЕЗ авансов, наличие голоса в скайпе обязательно

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад