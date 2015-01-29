Настройка сайта WordPress на хостинге

Спасибо за работу. Работа была выполнена быстро - даже ранее указанного срока. Так же была оказана подробная консультация. Очень терпеливый и исполнительный. Работы выполнил безупречно, при том, что изначально мы обратились с данной задачей к иному исполнителю и он не смог реализовать задачу. Большое спасибо за работу. Всем рекомендуем.