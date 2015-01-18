Скрипт заливки видео в VK

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Веб-программированиеЗакрыт4 заявки191 просмотр
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Нужно написать не сложный скрипт, который бы умел заливать видео во вконтакте.

1. Заливка видео по прямой ссылке с самого же в вконтакте, к примеру я вставляю ссылку вида: http://cs532305v4.vk.me/u25487370/videos/c2d3df0a68.360.mp4?extra=gSGviDA6WNaWGCfV-Lj8NV1eXj5f-Ze9aExDezLqLlQV4szmN9i4gsjpq1MuxOJBUFNizdjFGLY6Bf5NW94RXIFx7vsYqjg и он должен уметь по ней закачивать, именно по такой ссылке, так качать собираюсь с закрытых груп и получается выдернуть только такую ссылку.

2. Чтобы скрипт мог заливать видео с моего сервера, то есть я указал файл на своем сервере он его заливает.

Так же нужно чтобы была возможность ставить очередь заливки, к примеру я выбрал 10 файлов, они должны все заливаться по очереди.

9 лет назад
kkk-ns
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
4 отзыва(-1)