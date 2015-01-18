Проблема с сайтом доска объявлений http://vsebarahlo.ru/ на сайте при переходе в любую рубрику, город - остается на той же странице и нечего не происходит, при заходе в объявление пишет ошибку 404 страница не найдена, проблема возникла при переносе сайта на другой хостинг, нужно решить данную проблему и описать причину ее возникновения..