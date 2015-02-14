JQuery/Ajax - написать несколько скриптов для сайта

Нужно написать следующие скрипты для сайта, чтобы всё происходило у юзера на странице. Только js часть, вёрстка и серверная будут писаться отдельно.

1) Регистрация

2) Авторизация

3) Появление/закрытие элемента по клику

4) Подгрузка контента (пагинация)

5) Добавление / удаление элементов из избранного

6) Добавление комментария

Требование к заявке: обязательно указывайте ориентировочный бюджет в рублях и сроки (для фрилансера с опытом это несложно). Работать будем по безопасной сделке.