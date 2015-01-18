Настроить почту на Битрикс. Корпоративный портал.

A)Провести работы по ИСПРАВЛЕНИЮ ошибок коробочной версии Битрикс. Корпоративный портал. Надо, чтобы пользователь из лида (контакта, компании, сделки) отправлял письмо (там есть такая функция (кнопка + письмо) и оно доходило до адресата. Чтобы можно было завести себя как контакта добавить свой е-майл адрес в него. Отправить себе из СРМ системы письмо и оно поступило на отправленный адрес.

а потом получатель письма ответил бы на это письмо и по получении системой письмо должно подшиться в ту же самую сущность (лид, контакт, компания, сделка) откуда было отправлено и все это отразилось в истории (там есть такая кнопка). Можете такое сделать?

b) Правила

Вносить изменения в систему только после резервного копирования всей системы.

Работать в рабочие дни после 20:00 до 08:00 утра следующих суток (по Московскому времени), в выходные в любое удобное время (чтобы не мешать работать людям в рабочее время)

Если система рухнет, откатить изменения назад до конца предыдущего рабочего дня)

У Вас есть сертификаты об обучении в Битриксе и вы имеете опыт работы с PhP-программированием. Приложите их к вашему предложению выполнить работу.

c) Ресурсы

Ваш компьютер, ваше время, доступ в Корпортал через интернет будет предоставлен.

d) Отчётность

завести в СРМ контакт Олег Доронин с почтой [email protected] Отправить из корпортала этому контакту письмо с темой "Привет почта в СРМ теперь работает, отправь письмо в ответ для проверки"

e) Последствия при выполнении задания в срок — деньги, положительный отзыв и дополнительные задания по доводке кор. портала до ума (у меня большие планы… .).

Последствия при невыполнении задания: отрицательный отзыв.

f) Максимальное время на выполнение задачи: 2 календарных дня от момента утверждения исполнителем на задание.