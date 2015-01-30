Интеграция платежного агрегатора

В проекте для начинающих аниматоров нужно внедрить собственное API (не сильно большое). Интересуют программисты с опытом работы в этом вопросе
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Есть сайт, сделан на Wordpress. На нём есть несколько калькуляторов для формирования стоимости заказа. Нужно прикрутить платежный агрегатор, чтобы принимать платежи.
Работает это всё сейчас без модуля wooCommerce.
Документация агрегатора на английском, посмотреть можно тут http://www.przelewy24.pl/files/cms/13/przelewy24_specification.pdf
Сразу пишите ориентировочную стоимость и срок реализации.
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