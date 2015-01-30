Интеграция платежного агрегатора

Добрый день.

Есть сайт, сделан на Wordpress. На нём есть несколько калькуляторов для формирования стоимости заказа. Нужно прикрутить платежный агрегатор, чтобы принимать платежи.

Работает это всё сейчас без модуля wooCommerce.

Документация агрегатора на английском, посмотреть можно тут http://www.przelewy24.pl/files/cms/13/przelewy24_specification.pdf

Сразу пишите ориентировочную стоимость и срок реализации.