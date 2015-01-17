Партнерская программа для посадочной страницы.

Приветствую.

Необходимо внедрить систему партнерской программы для посадочной страницы.

В вкратце должна работать следующим образом:

Пользователь регистрируется в партнерской программе, получает ссылки, баннеры и т.п.,

по которым надо привлекать покупателей, привлкает их и в режиме онлайн

видит в личном кабинете статистику заказов (сейчас информация о заказах записывается в mysql) по его ссылкам. Заказы подтверждаются в ручную. Также должна быть минимальная сумма для вывода.