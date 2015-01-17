Сайт компаний

$300
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки194 просмотра
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Необходимо создать сайт портал.

Вот приблизительное тех. задание:

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Разделы сайта

1.Главная

2.Помощь

3.О сайте

4.Личный кабинет

7.Арбитраж(система тикетов)

8.Бесплатные объявления

Первая страница

1.информация о сайте форма выбора города

2.список популярных компаний на портале

3.блоки для VIP рекламы

4.место под простую рекламу продавцов

Страница с выбранной фирмой

1.Информация о фирме

2.Информация о продаваемой продукции

3.Актуальные лоты

4.Система предварительных заказов

5.Скролл с продукцией

Страница с тикетами(жалобы, доступ к тикетам только в личном кабинете)

Возможность самому создавать разделы тикетов

При создании нового тикета выбрать категорию жалобы

Категориии:

а.Жалоба на продавца

б.Жалоба на покупателя

в.Жалоба на курьера

г.Жалоба на проблемы с порталом

Функционал

Общий функционал

1.Своя валюта на сайте которую можно пополнить с различных платежных систем и карт

2.Поиск по сайту

3.Форма выбора города(в котором хотите найти компанию)

4.Моментальный магазин для компаний

5.Система актуальных лотов

6.Форма регистрации на сайте(как частное лицо или компания; продавец или покупатель)

а.Если продавец то обязательно логотип компании, если покупатель то аватар

б.Название компании и лицо которое её представляет, или имя покупателя

в.Город

г.От куда о нас узнали

7.Акции для продавцов, а так же для покупателей(система начисленных поинтов).

Функционал личного кабинета(общий)

1.Пополнить свой кошелек на сайте

2.Список избранных компаний

Функционал личного кабинета(продавца)

1.Форма для создания моментального магазина на портале

2.Возможность установки скидок в моментальном магазине

3.Уставной капитал для продавца, который он не сможет снять раньше чем

через месяц после заказа вывода денег с его уставного капитала(как гарантия для покупателей)

4.Моментальная оплата рекламы своей компании

Весь сайт сделать в бело-салатовых тонах

Возможность менять фон и картинки сайта

Подтверждение продавцов в ручную

Сделать разграничение на Администратор сайта, модератор, продавец, клиент.

Сумма от 300$+++

9 лет назад
stationset
Евгений 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
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