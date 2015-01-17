Сайт компаний

Требуется написать или переделать какой-либо готовый скрипт работающий по принципу Bootsrap mega menu (или подобного), с возможностью размещения кнопки, открывающей мобильное меню в любом месте веб сайта (привязать кнопку к определенному элементу на странице).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать сайт портал.
Вот приблизительное тех. задание:
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Разделы сайта
1.Главная
2.Помощь
3.О сайте
4.Личный кабинет
7.Арбитраж(система тикетов)
8.Бесплатные объявления
Первая страница
1.информация о сайте форма выбора города
2.список популярных компаний на портале
3.блоки для VIP рекламы
4.место под простую рекламу продавцов
Страница с выбранной фирмой
1.Информация о фирме
2.Информация о продаваемой продукции
3.Актуальные лоты
4.Система предварительных заказов
5.Скролл с продукцией
Страница с тикетами(жалобы, доступ к тикетам только в личном кабинете)
Возможность самому создавать разделы тикетов
При создании нового тикета выбрать категорию жалобы
Категориии:
а.Жалоба на продавца
б.Жалоба на покупателя
в.Жалоба на курьера
г.Жалоба на проблемы с порталом
Функционал
Общий функционал
1.Своя валюта на сайте которую можно пополнить с различных платежных систем и карт
2.Поиск по сайту
3.Форма выбора города(в котором хотите найти компанию)
4.Моментальный магазин для компаний
5.Система актуальных лотов
6.Форма регистрации на сайте(как частное лицо или компания; продавец или покупатель)
а.Если продавец то обязательно логотип компании, если покупатель то аватар
б.Название компании и лицо которое её представляет, или имя покупателя
в.Город
г.От куда о нас узнали
7.Акции для продавцов, а так же для покупателей(система начисленных поинтов).
Функционал личного кабинета(общий)
1.Пополнить свой кошелек на сайте
2.Список избранных компаний
Функционал личного кабинета(продавца)
1.Форма для создания моментального магазина на портале
2.Возможность установки скидок в моментальном магазине
3.Уставной капитал для продавца, который он не сможет снять раньше чем
через месяц после заказа вывода денег с его уставного капитала(как гарантия для покупателей)
4.Моментальная оплата рекламы своей компании
Весь сайт сделать в бело-салатовых тонах
Возможность менять фон и картинки сайта
Подтверждение продавцов в ручную
Сделать разграничение на Администратор сайта, модератор, продавец, клиент.
Сумма от 300$+++
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