Залить сайт, настроить, распределить IP (WP/BOOTSTRAP)

Требуется админ-кодер (PHP, MYSQL). Сайты на WP и на Bootstrap.

Что нужно сделать:

Имеется несколько сайтов, на WP и на Bootstrap. Есть несколько серверов. На одном сервере по несколько IP находится (как дополнительные). Требуется залить несколько сайтов на один сервер, распределить каждый сайт в свою папку и на отдельный IP, направить домены я сам смогу на IP по А записи. Также нужна помощь с кодом PHP для этих же сайтов.

Актуально сегодня и завтра. Работа выходного дня)))