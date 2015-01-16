Необходимо разработать плагин для shop-script5 "Скрытие товаров с нулевым остатком" настройки должны быть простыми вкл. выкл . Плагин скрывает с витрины товары с нулевым остатком в shop-script 5 Есть функция скрыть товар в настройках ...
Залить сайт, настроить, распределить IP (WP/BOOTSTRAP)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется админ-кодер (PHP, MYSQL). Сайты на WP и на Bootstrap.
Что нужно сделать:
Имеется несколько сайтов, на WP и на Bootstrap. Есть несколько серверов. На одном сервере по несколько IP находится (как дополнительные). Требуется залить несколько сайтов на один сервер, распределить каждый сайт в свою папку и на отдельный IP, направить домены я сам смогу на IP по А записи. Также нужна помощь с кодом PHP для этих же сайтов.
Актуально сегодня и завтра. Работа выходного дня)))
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