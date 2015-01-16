Доработка скрипта импорта

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок162 просмотра
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При импорте товаров зависает скрипт, который за это отвечает. ТЗ привожу ниже. Пишите цену и срок.

http://goo.gl/LInqzy

9 лет назад
vojack01
Артем 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад