Доработка серверной части игры и админки к ней

$1500
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки174 просмотра
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Требуется JavaScript/NodeJS разработчик для участия в доработке серверной части игры и админки к ней.

Необходимые навыки:

NodeJS, mongodb, mongoose для серверной части.

JQuery, AngularJS для клиентской.

Бюджет - 100 000 р.

9 лет назад
DmitriyKarpov
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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