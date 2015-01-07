DmitriyKarpov

Дмитрий Карпов DmitriyKarpov

 
35 летРоссия/Саратов
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработка серверной части игры и админки к ней

    $1500

    Требуется JavaScript/NodeJS разработчик для участия в доработке серверной части игры и админки к ней. Необходимые навыки: NodeJS, mongodb, mongoose для серверной части. JQuery, AngularJS для клиентской. Бюджет - 100 000 р.

    JavascriptMongoDBjQueryNode.js
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка игры на Flash

    $800

    В команду для разработки игры на Flash требуется AS3-разработчик. Требования: 1) Опыт работы с Starling Framework 2) Опыт работы с изометрией. 3) Опыт работы с Git. Будет плюсом опыт интеграции с соц. сетями. Графика и звуки предоставляются. Ваша задача — ...

    FlashGit
    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • AS3 разработчик

    $800

    В команду для разработки игры на Flash требуется AS3-разработчик. Требования: 1) Опыт работы с Starling Framework 2) Опыт работы с изометрией. 3) Опыт работы с Git. Будет плюсом опыт интеграции с соц. сетями. Графика и звуки предоставляются. Ваша задача - ...

    FlashGit
    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка логотипа системы видео конференций

    $50

    Для системы видео конференций Proffipsilon® Video необходимо разработать логотип. Логотип необходимо разместить в центре красного круга на странице авторизации. В приоритете плоское изображение. Красный цвет не является обязательным, возможны оттенки фиолетового или сиреневых цветов, но ...

    Логотипы и Знаки22 заявки
    Закрыт
    9 лет назад