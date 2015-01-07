DmitriyKarpov

Требуется JavaScript/NodeJS разработчик для участия в доработке серверной части игры и админки к ней. Необходимые навыки: NodeJS, mongodb, mongoose для серверной части. JQuery, AngularJS для клиентской. Бюджет - 100 000 р.
Дмитрий Карпов DmitriyKarpovDmitriyKarpov
- $1500Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $800
В команду для разработки игры на Flash требуется AS3-разработчик. Требования: 1) Опыт работы с Starling Framework 2) Опыт работы с изометрией. 3) Опыт работы с Git. Будет плюсом опыт интеграции с соц. сетями. Графика и звуки предоставляются. Ваша задача — ...Разработка игр3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $800
В команду для разработки игры на Flash требуется AS3-разработчик. Требования: 1) Опыт работы с Starling Framework 2) Опыт работы с изометрией. 3) Опыт работы с Git. Будет плюсом опыт интеграции с соц. сетями. Графика и звуки предоставляются. Ваша задача - ...Разработка игр1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $50
Для системы видео конференций Proffipsilon® Video необходимо разработать логотип. Логотип необходимо разместить в центре красного круга на странице авторизации. В приоритете плоское изображение. Красный цвет не является обязательным, возможны оттенки фиолетового или сиреневых цветов, но ...Логотипы и Знаки22 заявкиЗакрыт9 лет назад