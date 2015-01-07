DmitriyKarpov

В команду для разработки игры на Flash требуется AS3-разработчик. Требования: 1) Опыт работы с Starling Framework 2) Опыт работы с изометрией. 3) Опыт работы с Git. Будет плюсом опыт интеграции с соц. сетями. Графика и звуки предоставляются. Ваша задача — ...