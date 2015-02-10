Техническая оптимизация сайта

Веб-программированиеЗавершен3 заявки137 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

т.з - https://docs.google.com/document/d/1R5FiF2Cz4gQqDoiapJ9VgXzAkkCyAcVMLxj1yuojNjQ/edit?usp=sharing

От вас требуется:

1. Срок выполнения задачи.

2. Стоимость.

URL сайта - gmssr.ru

9 лет назад
mmoex
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
goodjobweb
Алексей 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв
9 лет назад
$30
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
  • Похожие заказы

  • Импорт в Амиро

    Требуется произвести экспорт – импорт каталога в редакции "Бизнес" Амиро. С одного сагазина на другой (Вместе с изображениями) В идеале настроить импорт так,чтоб можно было его производить часто. Сообщите вашу стоимость. Товаров ориентировочно 5000.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Настройка лент WPGrabber

    Доброго времени суток. Нужно настроить ленты для WPGrabber Кто готов выполнить сейчас настройку — пишите. Укажите цену за настройку одной ленты. Выберу по наименьшей цене. С меня отзыв. Оплата WMR

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Проверить сайт на уязвимость.

    Задача: Сайт на CMS WordPress, несколько раз через неизвестную уязвимость в скрипте или коде СMS, был залит вредоносный код, скорее всего через залитый ранее PHP SHELL, но я могу и ошибаться. Необходимо найти уязвимость на ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Запись к нотариусу

    Нужен скрипт для записи на прием через inet. По сути это форма, только чуть усложненная, чем может показаться на первый взгляд. Принимаемые данные: фио, год рожд адрес. Подтверждение записи скрипт получает в виде массива {уникальныйкод,день,времяприема} ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сайт на WordPress

    Нужен гуру WordPress для создания сайта. Большое количество интересных и нестандартных задач гарантированно. От вас - профессионализм и оперативность. Проект долгоиграющий - возможно долгосрочное сотрудничество.

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написать построитель блок-схем

    $100

    Для Онлайн АТС требуется написать графический онлайн построитель блок схем, наподобие как в Google Docs - рисунок. Каждый объект на рисунке - это запись в таблице, свойства объекта и связи - это поля таблицы. Пример в ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • IOS и Android apps + server part

    Добрый день, в прикрепленном файле краткое описание проекта. Оставляйте свои заявки тут (напишите что из ТЗ можете выполнить). Пока что интересует оценка по цене и по срокам - можно указать вилку(от и до). Выберу исполнителя: - с ...

    AndroidiOS
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад