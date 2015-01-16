IOS и Android apps + server part

Имеется графический шаблон ценника, необходимо сделать онлайн/офлайн генератор кода, который формирует на базе векторной заготовки ценника, конечный вариант. Конечный вариант подразумевает заполнение текста на выделенные места, масштабирование под текст соответствующих областей. Под каждую область ...
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Добрый день, в прикрепленном файле краткое описание проекта.
Оставляйте свои заявки тут (напишите что из ТЗ можете выполнить). Пока что интересует оценка по цене и по срокам - можно указать вилку(от и до).
Выберу исполнителя:
- с отзывами
- с опытом работы разработки приложений под iOS и Android
Если дополнительно сможете разработать серверную часть(Web), то укажите это в заявке.
P.S. можно сразу в скайп iruska_2008 (это менеджер проектов)
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