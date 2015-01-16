IOS и Android apps + server part

Добрый день, в прикрепленном файле краткое описание проекта.

Оставляйте свои заявки тут (напишите что из ТЗ можете выполнить). Пока что интересует оценка по цене и по срокам - можно указать вилку(от и до).

Выберу исполнителя:

- с отзывами

- с опытом работы разработки приложений под iOS и Android

Если дополнительно сможете разработать серверную часть(Web), то укажите это в заявке.

P.S. можно сразу в скайп iruska_2008 (это менеджер проектов)