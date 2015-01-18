Подправить скрипт бронирования

$12
Веб-программированиеЗавершен7 заявок153 просмотра
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Подправить самописный скрипт бронирования номеров отеля.

9 лет назад
student2015
Антон 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
MSerj
33 годаМолдова
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$20
1 день
Быстро вник и решил поставленную задачу. Рекомендую как грамотного специалиста
Четкое ТЗ, оплата в срок, всегда на связи. Рекомендую.