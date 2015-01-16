Закрыть 2 уязвимости на сайте на php

Есть работающий сайт notabook.com.ua написанный на Zend Framework. Есть аккаунт Liqpay с API. Нужно: - подключить на сайте автоматический прием карточек VISA и Privat 24, - уведомления об оплате на email. - смену ...
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Проблема 1: Сервер принимает вредоносные скрипты, как ввод клиента, выполняет то же самое, и отражает его в клиентской системе.
Проблема 2: Директивы HTTP не присутвуют, чтобы защитить веб-страницы от открытия во фрейме.
По проблеме 1 рекомендуется: Создать белый список символов, необходимых для приложения.Приложение должно запретить все запросы, содержащие любой другой символ, кроме белого списка.
Лучший способ защитить веб-приложение от XSS атак убедиться, что приложение выполняет проверку всех заголовков, строки запросов, полей форм и скрытых полей (т.е., все параметры).Проверка не должна пытаться определить содержание активного и удалить, фильтр, или дезинфицировать его. Есть слишком много типов активного содержимого, и слишком много способов кодирования его, чтобы обойти фильтры для такого содержания.
По проблеме 1 рекомендуется: (Для предотвращения приложения от ClickJacking)
- Настройка веб-сервера, чтобы включить заголовок страницы, который будет выявлять и предотвращать кадров на основе устранения UI. Это может быть сделано путем включения X- фрейма -Options в HTTP заголовке. Этот заголовок принимает следующие значения:
О отрицать которые не позволяют любой домен в кадр содержание
О SAMEORIGIN, которые только позволяет текущий сайт, чтобы сформулировать содержание
О ПОЗВОЛЯЮТ-FROM URI, которая позволяет использовать указанные 'URI' к раме эту страницу
- Применять защитную код в пользовательском интерфейсе, чтобы убедиться, что текущий кадр окно самых верхнего уровня
У кого есть опыт выполнения подобных работ, пишите ориентировочные сроки и цены.
Подробное тз в приложении и адрес сайта
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