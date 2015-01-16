Блог wordpress, сделать, чтобы я мог добавлять аудиокасты и видеоуроки

Блог wordpress, сделать так чтобы я мог добавлять аудиокасты и видеоуроки. Amirgaynutdinov.ru , там добавляется но криво.Убрать черную полосу вверху, некоторые картинки добавляются в белой рамке, исправить это. И сделать кнопку подписаться более живой, что бы при наведение она проваливалась, убрать строку имя, на кнопки написать получить видео.Стоимость 250р.