Калькуляторы для сайта

$25
Веб-программированиеЗакрыт9 заявок171 просмотр
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Необходимо сделать калькуляторы для сайта, для начала просто скопировать все его пункты и значения с указанного сайта на мой. Далее будем менять по ходу значения на актуальные, изменения будут незначительные. Желательно, чтобы вы без услуг дизайнера могли сами сделать такие же стили (значки, галочки, внешний вид форм и т.д.).

9 лет назад
saymon-kkd
Панферов 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
38 отзывов(-5)
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