Необходима разработка системы работы с объектами на карте (платформа maps.yandex.ru). Исходные данные: Таблица, размещённая и редактируемая в облаке и содержащая: адрес, площадь объекта, расстояние до метро, название округа Москвы, прочая информация. Содержит примерно 5-6 тыс записей. Таблица с ...
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Необходимо сделать калькуляторы для сайта, для начала просто скопировать все его пункты и значения с указанного сайта на мой. Далее будем менять по ходу значения на актуальные, изменения будут незначительные. Желательно, чтобы вы без услуг дизайнера могли сами сделать такие же стили (значки, галочки, внешний вид форм и т.д.).
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