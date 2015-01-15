Разработка 3 страниц на Host CMS

Необходимо сделать 3 страницы по аналогии с примером

Сайт автосалона

1 страница – раздел каталог новых автомобилей – baltika-avto.ru/catalog

2 страница – карточка авто – пример – http://baltika-avto.ru/catalog/mazda/mx_5

3 страница – страница кредитования – http://baltika-avto.ru/credit#content

по аналогии с данными страницами нужно разработать и внедрить их в уже действующий сайт.

Разработанный дизайн страниц должен отличаться от примера.

Весь функционал – точная копия примера

Просьба откликаться только тех кто реально может сделать такое, а не ради отклика