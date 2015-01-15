Написать скрипт

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок140 просмотров
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Нужно написать скрипт или программку,которая будет работать по принципу:

из txt файла со списком запросов берется один

вбивается в поиск яндекса

выдача яндекса по этому запросу копируется

к скопированному тексту добавляется еще текст(всегда одинаковый)

полученный текст добавляется на сайт

затем берется другой запрос и выполняются те же самые действия

Исполнителю дам более четкое Т3

9 лет назад
evanhost
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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