Скрипт для правки файлов сайта

Задача по формам захвата портала http://www.soczaschita.ru/ Есть несколько форм: - в хедере - http://www.soczaschita.ru/?page_id=102 - плавающая в футере В данный момент в заявке присутствуют: - ID - Имя - Почта - Телефон - город - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть тысячестраничный сайт. Задача состоит в том, чтобы прогнать скрипт по всем файлам, рекурсивно, и добавить везде определенную мультистроку с счетчиком гугл аналитикс.
- Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо произвести настройку проекта: доска объявлений по лодкам и яхтам. Система является фреймворком с использованием шаблонизации smarty, поэтому знание smarty на отлично приветствуется. -Установка и настройка на хостинге основной системы с функционалом -Русификация языкового файла в ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $150
Необходимо создать iFrame приложения для сайта Вконтакте. Ничего тяжелого в этом нет, поэтому прошу цену не завышать. Подобное приложение - http://vk.com/app4696449Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $20
Требуется заменить флешь фотогалерею в PHP Движке. Демо для работы http://uni-cms.video-in.ru/ Фотогалерея находятся по кнопке «ФОТО» Галереи схожи, но требуется изменять пути формирования фото для xml файла. Менять только модуль отображения, не затрагивая остальную часть. ...Завершен9 лет назад
- $10
Необходимо внести несколько небольших правок по сайту на cms DrupalЗавершен9 лет назад
Есть скрипт на JS - требуется внести изменения. Подробности выбранному исполнителю.Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день, нужен исполнитель, чтобы немного переделать модуль фильтров в PrestaShop (версия 1.5.5.0). А именно нужно сделать так, чтобы можно было делать зависимость между фильтрами (Если человек выбирает информацию в одном фильтре - тогда появляется ...Завершен9 лет назад
- $20
Есть готовый калькулятор, на сайте. Нужно вытянуть его на отдельную страницу. Есть доступ ко всем папкам. Адрес скину в личку.Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо спарсить фотографии сумок с сайта http://www.gucci.com (не иконки, а фотографии, на сайте они формата 430*443 пкс). Только одиночные фотографии сумок. Например на странице http://www.gucci.com/de/category/f/handbags 319 артикулов, каждого артикула 3-4 фотографии. Страницы: http://www.gucci.com/de/category/f/handbags http://www.gucci.com/de/category/f/wallets http://www.gucci.com/de/category/f/lifestyle_bags___luggage http://www.gucci.com/de/category/f/belts http://www.gucci.com/de/category/m/travel_bags___luggage http://www.gucci.com/de/category/m/small_leathergoods http://www.gucci.com/de/category/m/wallets http://www.gucci.com/de/category/u/technology http://www.gucci.com/de/category/m/belts Фотки разложить в папки по ...Завершен9 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходим специалист по созданию сайта на платформе Битрикс. Что входит в работу, адаптивная верстка страниц, натяжка на сам движок. https://yadi.sk/d/eGABSQJ-dyFf3Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад