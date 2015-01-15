Настроить проект на фреймворке с использованием smarty

Необходимо произвести настройку проекта: доска объявлений по лодкам и яхтам. Система является фреймворком с использованием шаблонизации smarty, поэтому знание smarty на отлично приветствуется.

-Установка и настройка на хостинге основной системы с функционалом

-Русификация языкового файла в формате .sql и учитывая структуру верстки, чтобы не поехала в некоторых местах при увеличении кол-ва знаков

-Изменение логотипа

-Настройка меню и внутренних разделов по требованию

-Настройка модуля XML/CSV импорта и экспорта (чтобы без проблем подключить сайты дилеров)

-Корректировка и настройка пакетных предложений с использованием встроенного модуля

-Корректировка верстки блоков в разделах сайта, так же учитываем здесь платные выделения объявлений.

-Подключение биллинга - платежных систем работающих в России и странах СНГ

-Настройка Стран, Регионов, Городов на основе ГуглМапс, проверить как работат гео поиск по городам странам

-Требуется человек, готовый работать позадачно и оперативно, при этом не теряя качество выполнения задач.

Жду срочных и интересных предложений, кто готов приступить уже сегодня, кто умеет быстро и качественно работать, будем очень рады видеть Вас с нами.