Нужен парсер информации с World-Art А именно: Производство: Жанр: Тип: Трансляция **** Режиссёр: Автор оригинала: И чтобы фотография загружалась на сайт с водяным знаком. Пишем цену и сроки
Настроить проект на фреймворке с использованием smarty
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо произвести настройку проекта: доска объявлений по лодкам и яхтам. Система является фреймворком с использованием шаблонизации smarty, поэтому знание smarty на отлично приветствуется.
-Установка и настройка на хостинге основной системы с функционалом
-Русификация языкового файла в формате .sql и учитывая структуру верстки, чтобы не поехала в некоторых местах при увеличении кол-ва знаков
-Изменение логотипа
-Настройка меню и внутренних разделов по требованию
-Настройка модуля XML/CSV импорта и экспорта (чтобы без проблем подключить сайты дилеров)
-Корректировка и настройка пакетных предложений с использованием встроенного модуля
-Корректировка верстки блоков в разделах сайта, так же учитываем здесь платные выделения объявлений.
-Подключение биллинга - платежных систем работающих в России и странах СНГ
-Настройка Стран, Регионов, Городов на основе ГуглМапс, проверить как работат гео поиск по городам странам
-Требуется человек, готовый работать позадачно и оперативно, при этом не теряя качество выполнения задач.
Жду срочных и интересных предложений, кто готов приступить уже сегодня, кто умеет быстро и качественно работать, будем очень рады видеть Вас с нами.
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