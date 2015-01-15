Подключить системы оплаты на сайт

Необходимо написать скрипт который будет считывать данные из загруженного файла, обращаться к API сервиса, разбирать ответ на составлющие элементы и записывать в несколько файлов в зависимости от результата запроса. Простенький веб-интерфейс: путь к источнику данных (с ...