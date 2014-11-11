1. Поставить обработчик форм 2. Отредактировать отображение меню для десктопной и моб версии 3. Еще несколько пунктов - сделать отступы, прокрутку выпадающего списка и тп Подробное тз вышлю на почту. Сделать сегодня.
С радостью возьмусь за выполнение таких работ, как:
-создание landingpages и сайтов (html верстка,cms),
-наполнение сайтов контентом,
-написание сео-текстов, статей, обзоров, которые будут интересны посетителям Вашего ресурса.
Так же занимаюсь комплексным продвижением сайтов в сети:
-создание и ведение контекстных рекламных кампаний в Google, Яндекс, Vkontakte, Facebook, LinkedIn.
-продвижение сайтов в бесплатной выдаче (SEO)
-создание текстовой играфической рекламы.
-маркетинговая оптимизация сайтов.
-настройка, анализ статистики и улучшение показателей сайта.
-размещение информации о компаниях в интернет-каталогах и надосках объявлений.
Всегда на связи в скайпе froided.
- $30Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Внести ряд прявок в моб. и декстопную версию. Сделать сегодня. Постоплата.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $20
[url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Ftest.qtblog.com.ua%2Findex.php%2Fru%2F][/url]http://test.qtblog.com.ua/index.php/ru/ Слайдер должен выглядеть так – [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fprntscr.com%2Fc8xivx]prntscr.com/c8xivx[/url], слайд становится активным при наведении и при клике, на мобильных – вертикаьный.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
1. Подправить отображение некоторых блоков согласно дизайн-макету 2. Подправить кое-где адаптивность 3. Сделать анимированное появление блоков 4. Тарифы должны отображаться как в дизайне, а в мобильной версии горизонтально (выходит в активное при наведении и клике) сайт http://test.qtblog.com.ua/index.php/ru/ Срок – сегодня, оплата ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
3д план коворкинга, сделать по как здесь [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fprntscr.com%2Fbl6143]prntscr.com/bl6143[/url], 3 этажа План 1 этажа – [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fprntscr.com%2Fbl5uj6]prntscr.com/bl5uj6[/url] Сразу пишите цену.3D-графика21 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $30
1. Фото автомобилей нужно сделать в фотошопе без заднего плана 2. пример сайтов: [url=http://msk.gruzovichkof.ru/]http://msk.gruzovichkof.ru/[/url] (сделать похожую шапку, чтобы ехала машинка) [url=http://motor-m.kiev.ua/]http://motor-m.kiev.ua/[/url] (сделать похожие расценки с описанием) цветовая гамма произвольная. 11 статических простых типичных страниц. Предоплата после предоставления макета главной страницы. https://yadi.sk/mail/?hash=44MU2n8C/xIs7BmrdO4TB0zbNRZClLX39wpswuj9m7s%3DВеб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
1. Фото автомобилей нужно сделать в фотошопе без заднего плана2. пример сайтов:http://msk.gruzovichkof.ru/ (сделать похожую шапку - там где едет машинка)http://motor-m.kiev.ua/ (сделать похожие расценки с описанием)http://exstraeconom.kiev.ua/Цветовая гамма произвольная.Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт8 лет назад
сделать векторный раскрой мешка в EPS, масимум 4 цвета,с указанием понтонов цветов (по примеру как в pdf, вышлю eps) дизайн должен быть примерно как на прикрепленных фото (те же цвета) но стилистикой отличатся. логотип риложил logo.jpg и ...Верстка полиграфии3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен дизайн мешка, мотив стилистика в приложенныx файлаx, детский рисунок, связанно с деревом Изначально нужны эскизы (3~6) из ниx будет выбран тот эскиз с которым продолжать работу срок 2 дня обязательно указывайте стоимостьДизайн продукции6 заявокЗакрыт8 лет назад
В проекте создание робота животного от 2 до 10 метров (не маленький). Планируется: несколько (4 – 6) шарниров и редукторов на задние лапы, (4 – 6) на передние, 1 моргание глаз, 1 челюсть, змеевидная (по ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Система автоматизации оптовой продажи и доставки товаров. По ходу доставки есть моменты по прохождению которых, пользователи (сотрудники), поэтапно выполняют определенные действия и/либо вносят некие изменения… Подробнее: https://docs.google.com/document/d/1MaN_MApJ2dfPJN84wMjD5jQHcuA156JBXGzD_m00ZnM/edit?usp=sharing Заинтересовавшимся предоставлю доступ в realtimeboard с проектом, от Вас цена и сроки.Веб-программирование12 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен сайт админка, для мониторинга авто-машин (фур), и сбора статистики. По ходу доставки есть моменты по прохождению которых, пользователи (сотрудники), поэтапно выполняют определенные действия и/либо вносят некие изменения... Поиск по номеру фуры или накладной на каждой странице. + ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Перевод по реквизитам, Робокасса, РБК money, Интекасса, Paypal, Яндекс деньги, платеж по карте (visa&MC),Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Спасибо за интерес. orangepellet.com, В карте товара ( http://joxi.ru/brRD7pNFQQoe21 ) должен быть выпадающий список с регионами, после выбора которого должна меняться цена (сейчас надпись "€195 - €215"). В инвойсе ( orangepellet.com/invoice/index.html ) цена должна меняться в ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад