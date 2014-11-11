Копирайтер, верстальщик, интернет-маркетолог со стажем

С радостью возьмусь за выполнение таких работ, как:

-создание landingpages и сайтов (html верстка,cms),

-наполнение сайтов контентом,

-написание сео-текстов, статей, обзоров, которые будут интересны посетителям Вашего ресурса.

Так же занимаюсь комплексным продвижением сайтов в сети:

-создание и ведение контекстных рекламных кампаний в Google, Яндекс, Vkontakte, Facebook, LinkedIn.

-продвижение сайтов в бесплатной выдаче (SEO)

-создание текстовой играфической рекламы.

-маркетинговая оптимизация сайтов.

-настройка, анализ статистики и улучшение показателей сайта.

-размещение информации о компаниях в интернет-каталогах и надосках объявлений.

Всегда на связи в скайпе froided.