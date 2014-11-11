froider

Андрей froider

 
34 годаУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Копирайтер, верстальщик, интернет-маркетолог со стажем

С радостью возьмусь за выполнение таких работ, как:

-создание landingpages и сайтов (html верстка,cms),

-наполнение сайтов контентом,

-написание сео-текстов, статей, обзоров, которые будут интересны посетителям Вашего ресурса.

Так же занимаюсь комплексным продвижением сайтов в сети:

-создание и ведение контекстных рекламных кампаний в Google, Яндекс, Vkontakte, Facebook, LinkedIn.

-продвижение сайтов в бесплатной выдаче (SEO)

-создание текстовой играфической рекламы.

-маркетинговая оптимизация сайтов.

-настройка, анализ статистики и улучшение показателей сайта.

-размещение информации о компаниях в интернет-каталогах и надосках объявлений.

Всегда на связи в скайпе froided.

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$1
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Внести корректировки в сайт на joomla

    $30

    1. Поставить обработчик форм 2. Отредактировать отображение меню для десктопной и моб версии 3. Еще несколько пунктов - сделать отступы, прокрутку выпадающего списка и тп Подробное тз вышлю на почту. Сделать сегодня.

    JoomlaСайт на Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сделать слайдер на лендинг на джумле

    $20

    [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Ftest.qtblog.com.ua%2Findex.php%2Fru%2F][/url]http://test.qtblog.com.ua/index.php/ru/ Слайдер должен выглядеть так – [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fprntscr.com%2Fc8xivx]prntscr.com/c8xivx[/url], слайд становится активным при наведении и при клике, на мобильных – вертикаьный.

    Joomla
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Внести корректировки в сайт на joomla

    1. Подправить отображение некоторых блоков согласно дизайн-макету  2. Подправить кое-где адаптивность  3. Сделать анимированное появление блоков  4. Тарифы должны отображаться как в дизайне, а в мобильной версии горизонтально (выходит в активное при наведении и клике)  сайт http://test.qtblog.com.ua/index.php/ru/ Срок – сегодня, оплата ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • 3д план здания

    3д план коворкинга, сделать по как здесь [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fprntscr.com%2Fbl6143]prntscr.com/bl6143[/url], 3 этажа  План 1 этажа – [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fprntscr.com%2Fbl5uj6]prntscr.com/bl5uj6[/url]  Сразу пишите цену.

    3D-графика21 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сайт грузоперевозки

    $30

    1. Фото автомобилей нужно сделать в фотошопе без заднего плана 2. пример сайтов: [url=http://msk.gruzovichkof.ru/]http://msk.gruzovichkof.ru/[/url] (сделать похожую шапку, чтобы ехала машинка) [url=http://motor-m.kiev.ua/]http://motor-m.kiev.ua/[/url] (сделать похожие расценки с описанием) цветовая гамма произвольная. 11 статических простых типичных страниц. Предоплата после  предоставления макета главной страницы. https://yadi.sk/mail/?hash=44MU2n8C/xIs7BmrdO4TB0zbNRZClLX39wpswuj9m7s%3D

    Photoshop
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн сайта-визитки для перевозчиков

    1. Фото автомобилей нужно сделать в фотошопе без заднего плана2. пример сайтов:http://msk.gruzovichkof.ru/ (сделать похожую шапку - там где едет машинка)http://motor-m.kiev.ua/ (сделать похожие расценки с описанием)http://exstraeconom.kiev.ua/Цветовая гамма произвольная.

    Дизайн сайтаPhotoshopСайт-визитка
    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн мешка eps

    сделать векторный раскрой мешка в EPS, масимум 4 цвета,с указанием понтонов цветов (по примеру как в pdf, вышлю eps)  дизайн должен быть примерно как на прикрепленных фото (те же цвета) но стилистикой отличатся. логотип риложил logo.jpg  и ...

    Верстка полиграфии3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн мешка

    Нужен дизайн мешка, мотив стилистика в приложенныx файлаx, детский рисунок, связанно с деревом Изначально нужны эскизы (3~6) из ниx будет выбран тот эскиз с которым продолжать работу  срок 2 дня  обязательно указывайте стоимость

    Дизайн продукции6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно выполнить проект на C со знанием openCV,Разработка ПО для робота

    В проекте создание робота животного от 2 до 10 метров (не маленький). Планируется: несколько (4 – 6) шарниров и редукторов на задние лапы, (4 – 6) на передние, 1 моргание глаз, 1 челюсть, змеевидная (по ...

    OpenCV
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Система автоматизации оптовой продажи и доставки товаров

    Система автоматизации оптовой продажи и доставки товаров. По ходу доставки есть моменты по прохождению которых, пользователи (сотрудники), поэтапно выполняют определенные действия и/либо вносят некие изменения… Подробнее: https://docs.google.com/document/d/1MaN_MApJ2dfPJN84wMjD5jQHcuA156JBXGzD_m00ZnM/edit?usp=sharing Заинтересовавшимся предоставлю доступ в realtimeboard с проектом, от Вас цена и сроки.

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Админка, для мониторинга авто-машин (фур), и сбора статистики.

    Нужен сайт админка, для мониторинга авто-машин (фур), и сбора статистики. По ходу доставки есть моменты по прохождению которых, пользователи (сотрудники), поэтапно выполняют определенные действия и/либо вносят некие изменения... Поиск по номеру фуры или накладной на каждой странице. + ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Фичи PHP

    Спасибо за интерес. orangepellet.com, В карте товара ( http://joxi.ru/brRD7pNFQQoe21 ) должен быть выпадающий список с регионами, после выбора которого должна меняться цена (сейчас надпись "€195 - €215"). В инвойсе ( orangepellet.com/invoice/index.html ) цена должна меняться в ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
webpython
49 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Внести корректировки в сайт на joomla
Отличный заказчик. Все от постановки задачи до оплаты на высшем уровне. Усиленно рекомендую!
Андрей, я очень рад, что именно Вы взялись за мой заказ - все было сделано качественно и оперативно. Результатом доволен на 100% - рекомендую всем и сам буду обращаться впредь. Спасибо огромное!
Ответный отзыв
uzer
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$120
10 баллов
9 лет назад
Фичи PHP
Спасибо за работу Андрею, очень хороший заказчик, отвечал на все вопросы по заданию, одни положительные емоции, надеюсь будем сотрудничать в дальнейшем!
Отличный исполнитель, все сделал как просил, качественно и в срок.
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