Верстка и программинг на ModX

Требуется прогер с опытом написания админских панелей для партнерских программ. К работе нужно приступать сейчас и делать срочно. Есть готовый каркас админки, требуется некоторые доработки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
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Макеты и ТЗ во вложении.
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