Верстка и программинг на ModX

$160
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка221 просмотр
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Добрый день! Необходимо сверстать и повесить на ModX интернет магазин женской одежды.

Макеты и ТЗ во вложении.

MODX
9 лет назад
hitechmedia1
Дмитриев 
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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