Необходимо написать скрипт который будет считывать данные из загруженного файла, обращаться к API сервиса, разбирать ответ на составлющие элементы и записывать в несколько файлов в зависимости от результата запроса.

Простенький веб-интерфейс: путь к источнику данных (с возможностью загрузить его из локального источника), прогресс баром обработанных запросов (обработано/всего), по завершению ссылки на сформированные файлы (которые по умолчанию формируются в папке на сервере где будет лежать скрипт).

Реализация: JS или PHP (на Ваш выбор)

ТЗ: https://db.tt/BnyArkS7

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