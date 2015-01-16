Скрипт

Веб-программированиеЗавершен7 заявок164 просмотра
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Необходимо написать скрипт который будет считывать данные из загруженного файла, обращаться к API сервиса, разбирать ответ на составлющие элементы и записывать в несколько файлов в зависимости от результата запроса.

Простенький веб-интерфейс: путь к источнику данных (с возможностью загрузить его из локального источника), прогресс баром обработанных запросов (обработано/всего), по завершению ссылки на сформированные файлы (которые по умолчанию формируются в папке на сервере где будет лежать скрипт).

Реализация: JS или PHP (на Ваш выбор)

ТЗ: https://db.tt/BnyArkS7

Пожалуйста, указывайте цену и сроки.

9 лет назад
i_fring
Сергей 
45 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
proIT
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
час назад
9 лет назад
$70
1 день
Витилий отличный исполнитель, внимательно читает ТЗ, очень опретивно отвечает и настоящий профессионал своего дела. Работа была выполнена намного раньше чем ожидалось, были небольшие заминки по ТЗ, по моей вине, но все было исправлено на лету. В дальнейшем обязательно продолжу сотрудничество.
Спасибо за работу! Оплата и процесс работы на высшем уровне!
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