Помощь по переносу скрипта на WordPress

Доброе время суток. Нужно реализовать вот что: http://uppod.ru/talk_9125 Сайт DLE Прошу писать только тем кто реализовывал уже защиту ссылок с плеером uppod. Предлагайте как можно лучше всего зашифровать видео что бы другие сайты не воровали контент.