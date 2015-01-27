Спарсить magnet ссылки и получить torrent файл

Веб-программированиеЗавершен5 заявок174 просмотра
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Есть новостной сайт с magnet ссылками (1300 новостей). Нужно с сайта спарсить magnet ссылки в формате

ID новости - magnet ссылка.

И затем написать ПО, которое из мазнет ссылок с помощью сервиса magnet2torrent.com (или любой другой) делает торрент файл, название которого будет ID_новости.torrent

Сайт выдам исполнителю, он на DLE, ничего сложного в парсинге нет

9 лет назад
den94ka
Данил 
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Manless
Денис 
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$8
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик, грамотная постановка задачи, оплата за работу была сделана сразу после предоставления результатов работы. Советую
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