Спарсить magnet ссылки и получить torrent файл

Есть новостной сайт с magnet ссылками (1300 новостей). Нужно с сайта спарсить magnet ссылки в формате

ID новости - magnet ссылка.

И затем написать ПО, которое из мазнет ссылок с помощью сервиса magnet2torrent.com (или любой другой) делает торрент файл, название которого будет ID_новости.torrent

Сайт выдам исполнителю, он на DLE, ничего сложного в парсинге нет