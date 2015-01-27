Zenno, Zennoposter, автоматизация в интернете, наполенение сайтов, парсинг сайтов

Оказываю услуги по написанию шаблонов для Zennoposter на заказ.

Для интернет магазинов:

- сбор информации о товаре с других сайтов

- наполнение Вашего интернет магазина информацией (автонаполнение сайта)

- массовое редактирование товаров (изменение цен на товары, описание и др.)

- написание шаблона автоматической выгрузки товаров в группы ВК

- индивидуальный заказ

Для агентств недвижимости:

- оказываю услуги по сбору фотографий квартир и удалению с них водяных знаков для вашего сайта

- написание шаблона автоматической выгрузки ваших объявлений в группы ВК

- написание шаблона автоматической выгрузки ваших объявлений на доски объявлений (avito, afy, и другие на ваше усмотрение)

- индивидуальный заказ

Для новостных сайтов, блогов, форумов:

- сбор новостей с других сайтов

- автоматическое наполнение вашего сайта

- индивидуальный заказ

Также работаю с соцсетями

Делаю качественно. Делаю как для себя.

Помогаю составить ТЗ.

Не дорого. Скидки постоянным клиентам.

Zenno, Zennoposter, автоматизация в интернете, наполенение сайтов, парсинг сайтов

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