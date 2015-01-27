Оказываю услуги по написанию шаблонов для Zennoposter на заказ.
Для интернет магазинов:
- сбор информации о товаре с других сайтов
- наполнение Вашего интернет магазина информацией (автонаполнение сайта)
- массовое редактирование товаров (изменение цен на товары, описание и др.)
- написание шаблона автоматической выгрузки товаров в группы ВК
- индивидуальный заказ
Для агентств недвижимости:
- оказываю услуги по сбору фотографий квартир и удалению с них водяных знаков для вашего сайта
- написание шаблона автоматической выгрузки ваших объявлений в группы ВК
- написание шаблона автоматической выгрузки ваших объявлений на доски объявлений (avito, afy, и другие на ваше усмотрение)
- индивидуальный заказ
Для новостных сайтов, блогов, форумов:
- сбор новостей с других сайтов
- автоматическое наполнение вашего сайта
- индивидуальный заказ
Также работаю с соцсетями
Делаю качественно. Делаю как для себя.
Помогаю составить ТЗ.
Не дорого. Скидки постоянным клиентам.
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