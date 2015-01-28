Подправить сайт на joomle 3.3

Требуется team leader для работы с интересными проектами. Обязанности: 1. Проектирование систем. 2. Написание ТЗ и постановка задач программистам. 3. Прием работы у программистов, ее базовое тестирование, интеграция/помощь в интеграции, code review. 4. Самостоятельное написание новых модулей. 5. Ответственность за ...
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1) Нужно подправить модуль jomcall на сайте, при нажатии кнопки "отправка", чтобы выдавало сообщение от отправки, ввиде: спасибо, ваша заявка принята. Мы скоро с Вами свяжимся.
2) Нужно чуть подправить стиль
увеличить тень, чтобы она полностью картинку закрывала: take.ms/yxfbr
Цена, сроки?
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