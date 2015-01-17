Проект на Laravel

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходима адаптивная верстка, интеграция на движок Modx. Вот макеты https://yadi.sk/d/eGABSQJ-dyFf3
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для текущего долгосрочного проекта на Laravel требуется ответственный фрилансер.
Выберу исполнителя:
- с отзывами
- с опытом работы с Laravel
- с ссылками на работы с Laravel (плюсом будет, если сможете предоставить примеры кода)
Оставляйте свои заявки, все подробности при переписке. Спасибо.
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