JavaScript программирование веб интерфейса

Нужно доработать каталог изображений на сайте на Wordpress : http://a-rim.spb.ru/booklet2 Выглядеть должно все точно так же, как и сейчас. Но нужно упростить добавление новых изображений в админке. В данный момент реализовано так: вывод списка записи (для каждой записи ...