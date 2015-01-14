JavaScript программирование веб интерфейса

Веб-программированиеЗавершен2 заявки168 просмотров
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Ищем опытного JavaScript разработчика для программирования веб интерфейса.

В рамках данного проекта нужно будет решать следующие задачи:

- Программирование взаимодействия с Google Maps

- Программирование HTML5 эффектов, анимации для элементов страницы

- Верстка нескольких страниц в соответствии с тех. заданием

- Создание форм для ввода данных

Вам понадобится опыт работы с Google Maps API, отличное знание "vanilla" JavaScript.

Мы заинтересованы в долговременном сотрудничестве.

Присылайте ваши данные, ссылки на примеры работ и доступные способы приема оплаты.

Javascript
9 лет назад
nordbad
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
sergeiivanovsev
Иванов 
28 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$10
1 день
Оперативно и качественно выполнил работу.
Четко поставлена задача, моментальная оплата. Рекомендую.
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