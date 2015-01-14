Сайт на Битриксе для веб-студии.

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок150 просмотров
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Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходим специалист по созданию сайта на платформе Битрикс. Что входит в работу, адаптивная верстка страниц, натяжка на сам движок. Дизайн https://yadi.sk/d/3RVPDo4-cNumD

9 лет назад
soulofman
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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