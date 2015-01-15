2 формы обратной связи Вордпресс

Здравствуйте!

1. Нужно сделать 2 формы обратной связи для сайта kustorka.ru (онлайн консультант, бесплатный, что б сообщения приходили на почту), так как это изображено на Рис. 1 и 2. (исходники PSD прилагаются)

2. На странице альбома фотогалереи можно увидеть Рис З, Нужно битую ссылку заменить (Рис. 4) на ссылку-стрелку, которая бы возвращала в меню фотогалереи. + стрелку внизу которая бы направляла на страничку следующего альбома.

3. Надпись "База отдыха Кусторка" подвинуть вправо, что бы не заползала на дерево.

Срок: 1 день.

Бюджет: 1000 руб.