Разработка сайта подарков на битрикс

Нужен сайт, аналог www.bodo.ua/ точно такой же функционал.

Имеется дизайн и верстка, необходимо только программирование на системе Битрикс, именно на нем.

Пожалуйста, высказывайте в ответах свои предложения по срокам и стоимости такого проекта.