Программист для мультилендинга

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Здравствуйте.
Ищем программиста для реализации следующего:
Есть сайт формат Лендинг Пейдж
Необходимо написать скрипт который будет анализировать входящий трафик по utm меткам из Adwords, Direct.
И в зависимости от анализа подставлять другие данные для вывода на сайте.
Например:
При переходе пользователя сайта по рекламе, где в рекламной ссылке в качестве метки есть слово «купить кирпич»
ТО мы показываем вариант сайта где часть контента выводится по логике «купить кирпич»
Должна быть возможность адекватного редактирования, изменения и добавления новых слов, утм меток и т.д.
Интересует стоимость и сроки, если есть вопросы, задавайте, с радостью отвечу.
Большим преимуществом будет если делали нечто подобное.
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