Программист для мультилендинга

Здравствуйте.

Ищем программиста для реализации следующего:

Есть сайт формат Лендинг Пейдж

Необходимо написать скрипт который будет анализировать входящий трафик по utm меткам из Adwords, Direct.

И в зависимости от анализа подставлять другие данные для вывода на сайте.

Например:

При переходе пользователя сайта по рекламе, где в рекламной ссылке в качестве метки есть слово «купить кирпич»

ТО мы показываем вариант сайта где часть контента выводится по логике «купить кирпич»

Должна быть возможность адекватного редактирования, изменения и добавления новых слов, утм меток и т.д.

Интересует стоимость и сроки, если есть вопросы, задавайте, с радостью отвечу.

Большим преимуществом будет если делали нечто подобное.