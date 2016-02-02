Поправить скрипт на Python

Есть панель учета сайтов, написанная на фреймворке yii. Выглядит так: http://clip2net.com/s/3am2E2q Ранее там был реализован парсинг индекса Яндекса у каждого сайта. На данный момент почему-то это перестало работать. Нужно будет настроить парсинг количества страниц в Яндексе. Чтобы был корректный ...