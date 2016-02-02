Поправить скрипт на Python

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки148 просмотров
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Нужен человек, который дружит с языком Python

Нужно поправить скрипт парсера.

Python
9 лет назад
plazz
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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