Создание интернет витрины на shop script 5

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки179 просмотров
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Компания занимается ремонтом и сервисным обслуживанием техники apple, а также, продажей восстановленных и б/у устройств от компании apple. Сайт компании сделан с помощью статических html страниц. Необходимо сформировать два динамических раздела с помощью CMS shop script 5, которые будут сделаны на основе существующего дизайна.

9 лет назад
Morze74
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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