Сделать верстку и натяжку дизайна на блог "Wordpress"

Есть блог на Wordpress 3.5.1. Нужно обновить его до самой новой русскоязычной версии.

Сверстать дизайн в html и натянуть его на новый Wordpress.

Весь функционал, который изображен в прикрепленных файлах пока делать не нужно. Там будут писаться отдельные модули. Но сверстать нужно все и натянуть по максимуму.

Заявки без сроков и цены не рассматриваю.