Сделать верстку и натяжку дизайна на блог "Wordpress"

Веб-программированиеЗавершен7 заявок142 просмотра
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Есть блог на Wordpress 3.5.1. Нужно обновить его до самой новой русскоязычной версии.

Сверстать дизайн в html и натянуть его на новый Wordpress.

Весь функционал, который изображен в прикрепленных файлах пока делать не нужно. Там будут писаться отдельные модули. Но сверстать нужно все и натянуть по максимуму.

Заявки без сроков и цены не рассматриваю.

WordPress
9 лет назад
Avangardman
Александр 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 отзывов
Выбранный исполнитель
eremenko-evgeniy
29 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
21 час назад
9 лет назад
$200
5 дней
Несомненно, лучший фрилансер из тех, кого я встречал за 10 лет работы. Сделал кучу неучтенных мной доделок, не взял за это ни копейки. Саму верстку и натяжку сделал на 5+. Даже штатные сотрудники сказали, что нам никто никогда так качественно работу не делал. РЕКОМЕНДУЮ к сотрудничеству на 100%!
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