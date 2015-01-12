Требуется программа для отправки сообщений в лс на форуме

$30
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка150 просмотров
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Требуется программа для рассылки по личкам. Скрипт или софт не важно.

На выходе должно рассылать на форумы.

mmgp.ru/

forum.byw.ru/

forum.skyportal.ru/

www.rusmmg.ru/

procapital.ru/

А так же, с сайта на dle

www.prognozist.ru/

так же, должен создаваться отчет со ссылками на исходящие сообщения

9 лет назад
Belyi92
Игорь 
31 годБеларусь
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
shpilli
Михаил 
43 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$30
2 дня
взялся, работы Я не увидел так и пропал на связь не вышел
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