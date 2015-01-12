Требуется программа для отправки сообщений в лс на форуме

Требуется программа для рассылки по личкам. Скрипт или софт не важно.

На выходе должно рассылать на форумы.

mmgp.ru/

forum.byw.ru/

forum.skyportal.ru/

www.rusmmg.ru/

procapital.ru/

А так же, с сайта на dle

www.prognozist.ru/

так же, должен создаваться отчет со ссылками на исходящие сообщения