Визуализация данных – mysql, php html

Приветствую: Имеется 1 млн ссылок на файлы все одного и того же названия, к примеру 1.zip Нужно организовать скачивание файлов: 1. качать файлы из urls.txt 2. переименовывать скачанный архив в site.com.zip URL могут быть не действительными, соответственно пропускать их.
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1. Нужно реализовать панель сигалов как в программе vfxAlert (http://vernofx.ru/binary-options/vfxalert/ ) php и html. все должно работать как и в exe только на вебе
2. Реализация должна быть клиент сервер – ненужно опрашивать сервер по таймеру. сервер сам должен посылать сообщение о появлении нового сигнала.
3. Организовать работу с базой на сервере так что не было множество бесполезных запросов. (например подключено 1000 человек к одной таблице сигналов – должен быть 1 запрос и 1000 ответов. а не 1000-1000).
4. реализовать добавленее часового пояса к [findate] через cookies
Видео как это должно работать https://dl.dropboxusercontent.com/u/60941789/Screencast%202015-01-12.mp4
Подробнее - https://docs.google.com/document/d/19TZMHgop7Ko3c70l0Ppz4oOlhwfo4nG9fiMQEm-e4mY/edit
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