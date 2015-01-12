Требуется специалист по Drupal 7, работа с БД

Стали приходить на днях вот такие письма: Your website, , is undergoing a brute force attack. There have been at least 50 failed attempts to log in during the past 180 minutes that used one or more ...
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Ищем специалиста по Drupal 7, который умеет работать как в админке, так и с базой данных.
Имеется:
крупный контентный сайт (фильмы с описаниями, актеры и их фильмография). На сервере есть скрипт, отвечающий за формирование страниц с фильмами и совмещение их со списками фильмографий актеров.
Первая задача (проверочная, с оплатой):
Доработать этот скрипт в соответствии с ТЗ (предоставим при личном общении), сделать корректный вывод фильмографии (также в ТЗ).
Если сработаемся, у нас будут и другие задачи, к примеру:
Имеется краулер, который со сторонних сайтов собирает информацию о фильмах и актерах, на выходе получаем файл формата JSON. Требуется организовать корректный импорт всех этих данных в нашу базу и вывод на сайте в соответствии с ТЗ.
Настроены на долгосрочное сотрудничество по развитию проекта.
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