Требуется специалист по Drupal 7, работа с БД

Ищем специалиста по Drupal 7, который умеет работать как в админке, так и с базой данных.

Имеется:

крупный контентный сайт (фильмы с описаниями, актеры и их фильмография). На сервере есть скрипт, отвечающий за формирование страниц с фильмами и совмещение их со списками фильмографий актеров.

Первая задача (проверочная, с оплатой):

Доработать этот скрипт в соответствии с ТЗ (предоставим при личном общении), сделать корректный вывод фильмографии (также в ТЗ).

Если сработаемся, у нас будут и другие задачи, к примеру:

Имеется краулер, который со сторонних сайтов собирает информацию о фильмах и актерах, на выходе получаем файл формата JSON. Требуется организовать корректный импорт всех этих данных в нашу базу и вывод на сайте в соответствии с ТЗ.

Настроены на долгосрочное сотрудничество по развитию проекта.