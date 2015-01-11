Восстановить базу из файлов frm

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка133 просмотра
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Необходимо восстановить базу данных из файлов frm

9 лет назад
luzh1n
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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