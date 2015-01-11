Регулярная работа по сайту согласно ТЗ

Добрый день. Требуется реализовать смену языка на DLE 10.3 как на этом сайте http://meloman.ru/performers/?type=37
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт www.orion-18.ru. Ищем человека который бы относительно оперативно и качественно выполнял различные задания-"хотелки" (исправление ошибок верстки, переделка шаблонов, и прочее) . Желательно проживающий в г. Ижевск. Хотя не очень важный фактор. Сайт работает на основе "1С-Битрикс: Управление сайтом".
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