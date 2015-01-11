Настройка и доработка wordpress-шаблона

$25
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок153 просмотра
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Добрый день, требуется настроить и доработать западный шаблон сайта на wordpress http://antthemes.com/?page_id=1963.

Что требуется:

- сделать вывод последних записей с постраничной навигацией на главной и в категориях на страницах блога.

- сделать вывод статичной страницы на главной под блоком последних записей.

Конкретизация и пример того, что нужно в личной переписке;

Необходимы знания и умения программирования для wordpress, чтобы не тратить время на понимание этой CMS

WordPress
9 лет назад
dia77
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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