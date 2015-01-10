Joomla 3 cookie vs localstorage

http://demo.jbzoo.com/ — здесь можно посмотреть реализацию. В разделе Most popular — добавление в избранное без регистрации и хранение этих данных в браузере пользователя.

Нужно либо используя cookie либо localstorage, написать скриптик, который будет добавлять событие в избранное без регистрации пользователя.