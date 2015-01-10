Joomla 3 cookie vs localstorage

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка126 просмотров
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http://demo.jbzoo.com/ — здесь можно посмотреть реализацию. В разделе Most popular — добавление в избранное без регистрации и хранение этих данных в браузере пользователя.

Нужно либо используя cookie либо localstorage, написать скриптик, который будет добавлять событие в избранное без регистрации пользователя.

Joomla
9 лет назад
mxsurikov
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад